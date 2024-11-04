Silivri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan ve Cumhuriyet mahallelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 61,04 gram uyuşturucu, uyuşturucu madde emdirilmiş 3 peçete ile 3 mendil ele geçirildi.
Şüpheli K.K'nın (48) sorgulamasında 26 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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