Silivri'de yakıt tankeri bariyere çarpıp şarampole devrildi, şoför yara almadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Silivri'de yakıt tankeri bariyere çarpıp şarampole devrildi, şoför yara almadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Silivri\'de yakıt tankeri bariyere çarpıp şarampole devrildi, şoför yara almadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Silivri\'de yakıt tankeri bariyere çarpıp şarampole devrildi, şoför yara almadı
Haber Videosu

Silivri'de yakıt yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarpıp takla atarak şarampole devrildi. Yara almayan şoför ambulansta tedbiren kontrol edilirken itfaiye tankere köpükle müdahale etti; kapatılan yol aracın kaldırılmasıyla açıldı.

SİLİVRİ'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt yüklü tanker, şarampole devrildi. Tanker şoförü kazada yara almazken bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, Küçükkılıçlı Mahallesi'ndeki köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakıt yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptıktan sonra takla atarak şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası yangın riskine karşı tankere köpükle müdahale ederken jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Kazada yara almadan kurtulan tanker şoförü, tedbiren sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, tankerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
OtomobilİtfaiyeUlaşımGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Tekirdağ’da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu Tekirdağ'da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu
Togg yeni aracını tanıttı 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
17:10
Gebze’de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
16:13
Ürdün’de kiliseye kanlı baskın 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 20:03:27. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri'de yakıt tankeri bariyere çarpıp şarampole devrildi, şoför yara almadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei