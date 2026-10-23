Silivri\'de yakıt tankeri bariyere çarpıp şarampole devrildi, şoför yara almadı

Silivri'de yakıt tankeri bariyere çarpıp şarampole devrildi, şoför yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri'de yakıt yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarpıp takla atarak şarampole devrildi. Yara almayan şoför ambulansta tedbiren kontrol edilirken itfaiye tankere köpükle müdahale etti; kapatılan yol aracın kaldırılmasıyla açıldı.
SİLİVRİ'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt yüklü tanker, şarampole devrildi. Tanker şoförü kazada yara almazken bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza, Küçükkılıçlı Mahallesi'ndeki köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakıt yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptıktan sonra takla atarak şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası yangın riskine karşı tankere köpükle müdahale ederken jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Kazada yara almadan kurtulan tanker şoförü, tedbiren sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, tankerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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