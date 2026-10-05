Silivri'de yayalar için manevra yapan otomobil takla attı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de yayalar için manevra yapan otomobil takla attı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

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Silivri\'de yayalar için manevra yapan otomobil takla attı, 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı
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Silivri Selimpaşa D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 15.30 sıralarında sürücünün yayalara çarpmamak için manevra yaptığı otomobil takla attı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, oluşan trafik yoğunluğu normale döndü.

SİLİVRİ'de sürücüsünün, yolun karşısına geçen yayalara çarpmamak için manevra yaptığı otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Selimpaşa D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen yayaları fark eden seyir halindeki otomobilin sürücüsü, yayalara çarpmamak için manevra yaptı. Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 1'i çocuk 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Silivri'de yayalar için manevra yapan otomobil takla attı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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