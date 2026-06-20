Silivri'de Yeni Başkan Vekili: Yalçın Ekici - Son Dakika
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Silivri'de Yeni Başkan Vekili: Yalçın Ekici

20.06.2026 13:35
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Silivri Belediye Meclisi, tutuklu Başkan Bora Balcıoğlu'nun yerine Yalçın Ekici'yi seçti.

Silivri Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Yalçın Ekici seçildi.

Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı.

Toplantıya CHP ve AK Parti meclis üyeleri katılırken MHP'li meclis üyeleri iştirak etmedi.

CHP Grubu, belediye başkan vekilliği için Yalçın Ekici'yi aday gösterdi, AK Parti Grubu ise aday çıkarmadı.

Yapılan ilk tur oylamada Ekici 20 oy alırken 5 oy boş kullanıldı. İkinci turdaki oylamada da aynı sonuçlar çıktı.

Ekici, üçüncü turda yapılan oylamanın ardından Silivri Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi.

Yalçın Ekici

1964 yılında Silivri'de doğan Yalçın Ekici, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ön lisans eğitimi aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nda 1985 yılında memuriyet görevine başlayan Ekici, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve CHP'de farklı görevlerde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası Ekici, Silivri Alibey Mahallesi Öz Alibeyliler Derneği Başkanlığı görevini halen sürdürüyor.

Kaynak: AA

Bora Balcıoğlu, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Yeni Başkan Vekili: Yalçın Ekici - Son Dakika

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