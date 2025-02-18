Silivri'de Yeni Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Silivri'de Yeni Kent Lokantası Açıldı

Silivri\'de Yeni Kent Lokantası Açıldı

İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri'deki 17. kent lokantasını açtı, 5 milyon kişiyi misafir ettiklerini belirtti.

18.02.2025 16:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Silivri'deki Kent Lokantası hizmete açıldı.

Alibey Mahallesi'ndeki açılışa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 17'ncisini açtıkları kent lokantalarında bugüne kadar 5 milyon kişiyi misafir ettiklerini söyledi.

İmamoğlu, kent lokantası kavramının ülkedeki insanların yaşadığı sorunların çözümüne ışık tutmak adına bir proje olduğunu kaydetti.

Lokantalarda sadece kadınların çalıştığını belirten İmamoğlu, bu noktada lokantaların kadın istihdamında simgesel yönü olduğunu dile getirdi.

Hakkında açılan davalara değinen İmamoğlu, "Yahu beş tane dava, beşinden… Hani beşi bir yerde oldu. Beşinden bir dava değil, davanın A'sı çıkmaz." ifadesini kullandı.

Kent Lokantası'nın hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu, lokantada ilk servisi yaptı.

İmamoğlu, açılışın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP İl Başkanlığınca dün akşam düzenlenen toplantıda neler konuşulduğuna ilişkin soruya İmamoğlu, "Ön seçim sürecine dair, kendi içlerinde grup grup, öbek öbek yaptıkları toplantılar vardı. Örneğin ilçe başkanlarıyla ayrı bir toplantı yapıldı, belediye başkanlarıyla ayrı bir toplantı yapıldı. Bu toplantılar sonrasında oluşan bir kanaat vardı, karar vardı veya olgunlaşan fikirler vardı. Bunları bizimle paylaştılar. Beni tabii mutlu eden paylaşımlardı." yanıtını verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim sürecinin dün itibarıyla başladığını anlatan İmamoğlu, "Cuma gününe kadar ön seçime katılmayı uygun gören, şartlarına uygunluğu oluşan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunun da desteğini alan kişi ya da kişiler, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde sandığa gidecek." diye konuştu.

İmamoğlu, "Türkiye kamuoyu CHP'nin adayını ne zaman öğrenecek?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Cuma günü kimlerin aday olduğu netleşecek. Ondan sonra 23 Mart'ta oy kullanılacak. O da belli. 23 Mart'tan sonra aday açıklanacak. Ben bu işlerde, parti içi süreçlerde olgunlaşmadan hiçbir şeyi böyle çat çat söylemeyi sevmem. Şu anda bu işin dinamik yapıları var. Milletvekillerimizin imza süreçleri var. Parti örgütümüzün, il başkanlarımızın, diğer yöneticilerin şu anda süreci muhakeme ettiği bir zaman diliminin içerisindeyiz. Onların takdirleri benim için çok kıymetli. Oradan aldığım enerjiyle, oradan aldığım duygu bütünlüğüyle ben de tabii ki duygularımı sizinle birkaç gün içinde paylaşıyor olacağım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Yeni Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

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