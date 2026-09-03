Silivri'deki gemi kazasında gözaltındaki 9 personel bugün adliyeye sevk ediliyor
Silivri'deki gemi kazasına ilişkin soruşturmada ALSU isimli gemideki 9 personelin ifadesi alındı. Jandarma eşliğinde gemide bekletilen şüpheliler bugün adliyeye sevk edilirken, Sahil Güvenlik ekipleri gemide incelemelerini sürdürüyor.
SİLİVRİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada ALSU isimli gemideki 9 personelin ifadeleri alındı. Gemide jandarma eşliğinde bekletilen şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek. Sahil Güvenlik ekipleri Alsu isimli gemide inceleme yapıyor.
Kaynak: DHA
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