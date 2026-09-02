Silivri'deki gemi kazasında kaptanın 'Alsu, iskeleye kır' uyarısı telsizde - Son Dakika
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Silivri'deki gemi kazasında kaptanın 'Alsu, iskeleye kır' uyarısı telsizde

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İstanbul Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin Alsu ile çarpışmasına ilişkin telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Kaptanın kazadan önce 'Alsu, iskeleye kır demiştim' diyerek uyardığı kayıtlarda, battığı değerlendirilen gemideki 10 mürettebata hâlâ ulaşılamadı.

İSTANBUL Silivri açıklarında kazaya karışan ve battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu gemisinde, kazadan hemen önceki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında kaptanın çarpışmayı önlemek için diğer gemiye 'Alsu, iskeleye kır demiştim' diyerek uyardığı anlar yer aldı.

İstanbul Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışma sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı değerlendirilirken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamadı.

'ALSU İSKELEYE KIR'

Battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu gemisinde, kazadan hemen önceki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında kaptanın çarpışmayı önlemek için diğer gemiye 'Alsu, iskeleye kır demiştim' diyerek uyardığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'deki gemi kazasında kaptanın 'Alsu, iskeleye kır' uyarısı telsizde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'deki gemi kazasında kaptanın 'Alsu, iskeleye kır' uyarısı telsizde - Son Dakika
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