Silivri'deki gemi kazasında kayıpların yakınları umutla bekliyor - Son Dakika
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Silivri'deki gemi kazasında kayıpların yakınları umutla bekliyor

Silivri\'deki gemi kazasında kayıpların yakınları umutla bekliyor
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Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de 'MT Alsu' ile çarpışarak batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin mürettebatından kayıp 10 kişinin yakınları Silivri'de arama kurtarma çalışmalarını umutla takip ediyor. Aileler, kayıp can salının bulunmasıyla tüm mesai arkadaşlarının sağ salim kurtarılacağına inandıklarını belirtiyor.

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan gemide bulunan mürettebatın yakınları arama kurtarma ekiplerinden gelecek haberi bekliyor.

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de "MT Alsu" ile çarpışarak batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin mürettebatının aileleri ve yakınlarının Silivri'deki bekleyişi sürüyor.

Kayıp mürettebattan Abdulbaki Mirzaoğlu'nun kardeşi Hasan Mirzaoğlu, gazetecilere, arama kurtarma çalışmalarının 24 saat aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ümitli olduklarını belirten Mirzaoğlu, "Devlet büyüklerimizin yüksek bir çaba gösterdiklerine eminiz. Biz buna inanıyoruz ve bunu hissediyoruz. Acımız var, bunun farkındayız. Ama acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz, ümidimiz o yönde. Ümidimiz, inşallah Allah'ın izniyle sadece abimin değil, bütün mesai arkadaşlarının bir arada sağ salim bulunması." diye konuştu.

Mirzaoğlu, haber alana kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini dile getirerek, ağabeyinin yaklaşık 4 yıldır aynı şirkette çalıştığını, "Tuğberk İmamoğlu" gemisinde ise 2 aydır görev yaptığını ifade etti.

Abdulbaki Mirzaoğlu'nun oğlu Mahzun Mirzaoğlu da kazayı televizyon kanallarından öğrendiğini, babasıyla en son olayın yaşandığı gece görüştüklerini belirtti.

Babasının annesiyle yaptığı görüşmede herhangi bir olumsuzluktan bahsetmediğini söyleyen Mirzaoğlu, şöyle dedi:

"Umutlu bekleyişimiz devam ediyor, moralimizi yüksek tutuyoruz. Bir can salımız kayıp, bir can salı bulundu ancak gemide bir can salı eksik. Şirket yetkilileri ve gemi sahipleriyle konuştuğumuzda bunun açılmamasının imkansız olduğunu söylüyorlar. Umudumuz o yönde. İnşallah bütün mürettebat, kayıp 10 mesai arkadaşı o can salının içindedir diye düşünüyorum."

"Herkesin canla başla çalıştığını görüyorum"

Kayıp mürettebattan Nidai Duman'ın kızı Süreyya Duman da babasıyla en son salı günü görüştüğünü ifade etti.

Babasının görüşme sırasında gemiyle ilgili herhangi bir olumsuzluktan söz etmediğini belirten Duman, "Genelde telefonunu kapatırdı. O esnada da 'Ben bir daha telefonumu kapatmayacağım, hep açık olacak.' dedi. 'Konuşuruz.' deyip kapattık." diye konuştu.

Kazayı annesinden öğrendiğini dile getiren Duman, ağabeyinin daha sonra şirketle iletişime geçtiğini ancak şirket yetkililerinin de o sırada ayrıntılı bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Duman, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ettiklerini belirterek, "Herkes çok ilgili. Herkesin canla başla çalıştığını görüyorum. Burada bir şirket görevlisi, 'Bir umut ama umutlandırmak da istemiyoruz.' diyerek bir can salının kayıp olduğunu söyledi. Bunu duyunca biz de umutlandık." dedi.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Denizcilik, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'deki gemi kazasında kayıpların yakınları umutla bekliyor - Son Dakika

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