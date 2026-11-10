Silivri Sahili\'ndeki anma töreninde Atatürk 88. yıl dönümünde anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 88'inci yıl dönümünde Silivri Sahili'nde anma töreni düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu; ardından İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında ses sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle İstiklal Marşı bir kez daha seslendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Silivri Sahili'nde düzenlenen törenle anıldı. Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümünde düzenlenen tören, sirenlerin çalması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Sirenler çalarken İstiklal Marşı'nın okunması sırasında ses sisteminden yaşanan aksaklık nedeniyle karışıklık yaşandı.

İSTİKLAL MARŞI YENİDEN OKUNDU

Silivri Kaymakamı Murat Eren, İstiklal Marşı'nın duyulmadığını belirterek yeniden okunması yönünde anons yapılmasını istedi. Bunun üzerine marş yeniden çalınmak istendi ancak ses sisteminde teknik sorun yaşandı. Yaşanan aksaklığın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir personel, İstiklal Marşı'nı çıplak sesle okudu. Törene katılan vatandaşlar ise marşa eşlik etmeye devam etti. Personeli tebrik eden Kaymakam Murat Eren, tören sonunda vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.