Silopi'de 49 Derece Sıcaklık TIR Şoförlerini Zorluyor - Son Dakika
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Silopi'de 49 Derece Sıcaklık TIR Şoförlerini Zorluyor

Silopi\'de 49 Derece Sıcaklık TIR Şoförlerini Zorluyor
29.07.2025 16:39
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Silopi'de 49 dereceye ulaşan sıcaklık, TIR şoförlerini zor durumda bırakıyor; serinlemek için çeşitli yöntemler deniyorlar.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, meteoroloji verilerine göre 49 dereceye ulaşan sıcaklık, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçiş yapmak için sırada bekleyen TIR şoförlerine zor anlar yaşatıyor.

Silopi ilçesinde Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre 49 dereceye ulaşan sıcaklık, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede, sınır geçişi sırasında uzun süre TIR parkında araçlarında beklemek zorunda kalan şoförler de serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Klimaların yetersiz kaldığı durumlarda, şoförler araçlarının gölgelerinde iskemle ve yere serdikleri halıların üzerinde dinlenerek serinlemeye çalışıyor.

'HAVLUMUZ HEP ISLAK'

TIR parkında bekleyen şoförlerden Arif Çiçek, "Su döküyoruz kafamıza durmadan, havlumuz hep ıslak. Başka çaremiz yok" dedi.

TIR şoförlerinden Osman Aslan ise "Çok aşırı bir sıcaklık var, dayanılacak gibi değil. Arabaların kliması pek işe yaramıyor, o yüzden biz de Silopi'ye gelip ağaç gölgesine sığınıyoruz" diye konuştu.

Bir diğer TIR şoförü Ali Eken ise dinlenme alanlarının yetersizliğinden yakınarak, "Serinlik bir yer yok ki. Ancak kahveye geçeriz, zaten tıklım tıklım dolu oluyor. İçeride bile duramıyoruz. Klimanın serinliğini bulabilirsek iyi ama çoğu zaman arabanın gölgesinde bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Silopi'de sıcaklığın zaman zaman 50 dereceye kadar çıktığını belirten TIR şoförü Şehmus Derik de "Silopi sahasındayız. Havalar çok sıcak. Biz de yanımızda su taşıyoruz, başka çaremiz yok" dedi.

Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Hava Durumu, Ekonomi, Şırnak, Silopi, Güncel, Yaşam, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de 49 Derece Sıcaklık TIR Şoförlerini Zorluyor - Son Dakika

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