Şırnak'ta bir caminin avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika
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Şırnak'ta bir caminin avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu

Şırnak\'ta bir caminin avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan bir caminin avlusunda çanta içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Durumu fark edenler hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından soğuktan etkilendiği belirlenen kız bebek, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

25.02.2024 22:15
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir caminin avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda çanta içerisinde bebek olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince soğuktan etkilendiği belirlenen kız bebek, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Şırnak, İnsan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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