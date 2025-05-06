Silopi'de Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silopi'de Çocuklara Trafik Eğitimi

Şırnak Silopi'de Trafik ve İlk Yardım Haftası'nda çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

06.05.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında, çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında, Silopi Devlet Hastanesi'nin Kalite ve Destek Birimi öncülüğünde farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Hastanede yatan çocuklar ve hasta yakınlarının çocukları, hastane bahçesinde kurulan trafik parkurunda ekiplerin gözetiminde akülü araçlara binerek sürüş deneyimi yaşadı. Etkinlik sırasında miniklere temel trafik kuralları da anlatıldı. Parkurda tur atan çocuklar, sonrasında polis motosikletlerine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Hastane yönetimi tarafından çocuklara kek ve meyve suyu ikram edildi. Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Ülker, Hastane Müdürü Cihat Demir, jandarma trafik ekipleri, trafik polisleri ve hasta yakınları katıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

Hastane, Güncel, Şırnak, Silopi, trafik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:21:14. #7.12#
SON DAKİKA: Silopi'de Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.