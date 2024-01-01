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Şırnak'ta kaybolan inek Irak sınırında çamura saplandı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaybolan inek Irak sınırında çamura saplandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Muhammed Çaltu'nun kaybolan ineği, Irak sınırında çamura saplanmış halde bulundu. İnek, iş makinesi yardımıyla çıkartıldı.

01.01.2024 - 15:28,
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Muhammed Çaltu kaybolan ineğini Irak sınırında çamura saplı halde buldu. Çaltu ineği bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkarttı.

Silopi ilçesine bağlı Kapılı Köyünde oturan Muhammed Çaltu'nun ineği 2 önce kayboldu. Çaltu'nun ineği köyden 1,5 kilometre uzaklıktaki Irak sınırına yakın noktada çamura saplanmış halde buldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma neticesinde inek bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkartıldı.(DHA)

Şırnak\'ta kaybolan inek Irak sınırında çamura saplandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta kaybolan inek Irak sınırında çamura saplandı - Son Dakika
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