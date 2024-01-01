Şırnak\'ta kaybolan inek Irak sınırında çamura saplandı

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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Muhammed Çaltu kaybolan ineğini Irak sınırında çamura saplı halde buldu. Çaltu ineği bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkarttı.
Silopi ilçesine bağlı Kapılı Köyünde oturan Muhammed Çaltu'nun ineği 2 önce kayboldu. Çaltu'nun ineği köyden 1,5 kilometre uzaklıktaki Irak sınırına yakın noktada çamura saplanmış halde buldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma neticesinde inek bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkartıldı.(DHA)
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