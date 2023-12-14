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Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İ.B, tutuklandı. İ.B, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan cezaevine gönderildi.

Silopi\'de Kur\'an-ı Kerim\'i yırtan zanlı tutuklandı
14.12.2023 - 10:59,  Güncelleme: 10:59
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçedeki 2. Cadde'de dün elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfrettiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.B'nin (34) polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.B, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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