Silopi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Silopi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Silopi\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Silopi'de çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Damlaca köyü dağlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, bölgeye gelerek yetkililerden yangına ilişkin bilgi aldı.

Öte yandan Kızılay Şırnak Şubesi ekipleri, yangınla mücadele eden ekiplere ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA

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