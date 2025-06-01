Silopi'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 4 Yaralı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yakınlarında meydana geldi. Virajda F.T.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 51 ACK 127 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü F.T. ile yanındaki N.A. (17), D.A. (20) ve H.B. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan F.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),