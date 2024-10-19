Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Karacalar ve Duru Mahallesi sakinleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veysi Cuban (41) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Silvan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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