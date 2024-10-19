Silvan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Karacalar ve Duru Mahallesi sakinleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veysi Cuban (41) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.