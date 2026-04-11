Simav'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre; saat 17.31'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 9,12 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

