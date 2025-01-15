Simav'da Muhtar Enver Pekin İnşaat Halindeki Binanın Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Simav'da Muhtar Enver Pekin İnşaat Halindeki Binanın Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Simav\'da Muhtar Enver Pekin İnşaat Halindeki Binanın Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen muhtar Enver Pekin, olayda hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Pekin, Eskişehir'deki mahallesinde toprağa verildi.

15.01.2025 18:03  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Enver Pekin (41), hayatını kaybetti. Pekin, Eskişehir'de muhtarı olduğu mahallede toprağa verildi.

Tepebaşı ilçesi kırsal Mollaoğlu Mahallesi'nin muhtarı Enver Pekin, arkadaşıyla büyükbaş almak için Kütahya'nın Simav ilçesi Tabakhane Mahallesi'ne gitti. Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki binaya giren Pekin, asansör boşluğuna düştü. Arkadaşları bir süre sonra geri dönmeyen Pekin'i inşaat halindeki binada hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde Enver Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Pekin'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Muhtar Pekin'in cenazesi, Mollaoğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Kütahya, İnşaat, Sağlık, Güncel, Pekin, Simav, Son Dakika

Son Dakika Güncel Simav'da Muhtar Enver Pekin İnşaat Halindeki Binanın Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:10:18. #1.12#
SON DAKİKA: Simav'da Muhtar Enver Pekin İnşaat Halindeki Binanın Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.