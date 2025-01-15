Simav\'da Muhtar Enver Pekin İnşaat Halindeki Binanın Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

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KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Enver Pekin (41), hayatını kaybetti. Pekin, Eskişehir'de muhtarı olduğu mahallede toprağa verildi.

Tepebaşı ilçesi kırsal Mollaoğlu Mahallesi'nin muhtarı Enver Pekin, arkadaşıyla büyükbaş almak için Kütahya'nın Simav ilçesi Tabakhane Mahallesi'ne gitti. Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki binaya giren Pekin, asansör boşluğuna düştü. Arkadaşları bir süre sonra geri dönmeyen Pekin'i inşaat halindeki binada hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde Enver Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Pekin'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Muhtar Pekin'in cenazesi, Mollaoğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.