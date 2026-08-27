Simav Jeotermal Sera Üretime Hazır - Son Dakika
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Simav Jeotermal Sera Üretime Hazır

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Kütahya'nın Simav ilçesinde jeotermal sera bölgesi yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, altyapısı tamamlanan Kütahya'daki Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin üretime hazır olduğunu belirterek, "1500 kişiye istihdam ve ülke ekonomimize yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak bu dev tesis, Kütahya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde jeotermalin gücünü tarımın bereketiyle buluşturduklarına ve bölge ekonomisinde yeni bir sayfa açtıklarına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Altyapısı tamamlanan Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi üretime hazır. Bölgemiz, 1185 dekar üretim alanı, 17 modern sera ve 8 sanayi tesisi ile yatırımcılarımızın hizmetinde. 1500 kişiye istihdam ve ülke ekonomimize yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak bu dev tesis, Kütahya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Kütahya, Ekonomi, Güncel, Simav, Son Dakika

Son Dakika Güncel Simav Jeotermal Sera Üretime Hazır - Son Dakika

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