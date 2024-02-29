Şimşek: Yatırım ve İhracatla Nitelikli Büyümeye Doğru Yol Alıyoruz - Son Dakika
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Şimşek: Yatırım ve İhracatla Nitelikli Büyümeye Doğru Yol Alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2023 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirerek, büyümenin üretken kapasiteyi artıran yatırımlardan geldiğini belirtti. Şimşek, yatırım ve ihracatın desteklenmesiyle daha nitelikli bir büyümeye doğru ilerlendiğini ifade etti. Ayrıca, ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin sürdüğüne dikkat çekti ve yapısal reformlara odaklanarak kalıcı refah artışı için çalışacaklarını vurguladı.

29.02.2024 11:02  Güncelleme: 11:02
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl büyümenin yaklaşık üçte birinin üretken kapasiteyi artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldiğini belirterek, "Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 2023 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Açıklanan GSYH verilerine göre ekonominin 2023'ün son çeyreğinde yıllık yüzde 4 büyüdüğüne işaret eden Şimşek, "Böylece büyüme 2023'te Orta Vadeli Program'ın (OVP) üzerinde yüzde 4,5 olarak gerçekleşirken milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir ise bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Program doğrultusunda büyümede geçen yılın üçüncü çeyreğinde başlayan dengelenmenin son çeyrekte de devam ettiğini vurgulayan Şimşek, 2023'ün ilk yarısında 8,8 puan olan iç talebin büyümeye katkısının, yılın ikinci yarısında 6,6 puana gerilediğini kaydetti.

Şimşek, net dış talebin negatif katkısının ise 4,9 puandan 1,6 puana düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2023'te büyümenin yaklaşık üçte biri üretken kapasitemizi artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz. Göstergeler ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor. 2024'te net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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