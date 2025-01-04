Şimşek, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Bakan Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflara ilişkin AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'dan bilgi alan Şimşek, "Özgür Suriye" kategorisindeki fotoğrafları inceleyerek, "Bazı fotoğraflar çok özgün, bazısında da içerik çok anlamlı." dedi. Şimşek, bu kategoride, Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" ile Emin Sansar'ın "Utanç" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Şimşek, "Haber" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Evi terk ederken" ve "Geriye kalan" isimli fotoğraflarından yana kullanarak, "Güzel fotoğraflar, ekipleriniz çok iyi. AA gerçekten muazzam." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" ve Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" karelerini seçti.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Şimşek, Gökhan Balcı'nın "Şükür" ve Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" isimli karelerine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" isimli fotoğrafını seçen Şimşek, "Fotoğraflar gerçekten çok güzel. İşçi kardeşlerimizin bu masasını, atmosferini çok güzel yansıtmış. Tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı. Şimşek, bu kategoride İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" isimli fotoğrafına da oy verdi.

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru da Bakan Şimşek'e, AA'nın "Kanıt", "100 Yılın 100 Sinema Eseri", "100 Yılın 100 Sanat Eseri" ve "100 Yılın 100 Edebi Eseri" kitaplarını hediye etti.