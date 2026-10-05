Şin-Bet görevlilerinin BAE'deki yardımcı pilotun sorgusuna katıldığı iddia edildi

İsrailli görevlilerin, geçen hafta Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında terör eylemine teşebbüs ettiği açıklanan yardımcı pilot Hemmam el-Hammami'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) sorgusuna katıldığı iddia edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet görevlileri, Hammami'nin sorgusuna katılmak üzere BAE'ye gitti.

Şin-Bet görevlileri, BAE'li yetkililer ile birlikte Hammami'nin sorgusunda yer aldı.

BAE Başsavcısı Hamed Seyf eş-Şamisi, 3 Ekim'de yaptığı açıklamada, Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçuşuna ilişkin soruşturmanın, yardımcı pilotun terör eylemi gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğini ortaya koyduğunu duyurmuştu. Şamisi, yardımcı pilotun uçuş sırasında kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırdığını ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını belirtmişti.

-Şin-Bet görevlileri tahliye uçuşları için de Dubai'ye gitmişti

İsrail basını, olayın ardından BAE'de kalan İsrailli yolcuların tahliye uçuşlarını koordine etmek üzere Şin-Bet yetkililerinin Dubai'ye gittiğini bildirmişti.

Tahliye uçuşlarının, başka hava yolu şirketlerinden bilet alan ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle BAE'de kalan İsrail vatandaşlarını da kapsayacağı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını aktarmış, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.