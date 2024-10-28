Sinan Ateş cinayeti davasında yeni gelişme - Son Dakika
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Sinan Ateş cinayeti davasında yeni gelişme

Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına 6 Şubat'ta başlanacak.

28.10.2024 12:48
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davadan dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına 6 Şubat'ta başlanacak.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Ekim'deki karar duruşmasında sanıklar Öktem ve Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanıkların cep telefonu şifrelerini vermekten "imtina" etmeleri ve şifrelerin temini için ABD'den bulunulan adli yardım talebine yaklaşık bir yıldan önce cevap verilmeyeceği gerekçesiyle, tutuklu sanıkların da bulunduğu dosyanın sürüncemede kalmaması için bu kararı almıştı.

Öktem ve Aykal, ayrılan dava dosyası kapsamında 6 Şubat 2025'te ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Davanın geçmişi

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt'u, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Özyağci'ye ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

"Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık Alper Atay'ı da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar veren mahkeme, sanık Günay hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına hükmetmişti.

Mahkeme Öktem ve Aykal'ın dosyasını ayırmış, Öktem tahliye olurken, Aykal'ın tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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