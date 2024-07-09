Sinan Ateş'in Ailesi Tehditlere Karşı Adalet İstiyor - Son Dakika
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Sinan Ateş'in Ailesi Tehditlere Karşı Adalet İstiyor

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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi ve ablası, tehditlere maruz kaldıklarını belirterek adalet aradıklarını söyledi. Ailenin ziyaret ettiği Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da ailenin yanında olduklarını ifade etti.

09.07.2024 15:27
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(ANKARA) - Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ile ablası Selma Ateş, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti. Kendilerine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirten Selma Ateş, "Benim de başıma bir şey gelirse, bunların sorumlusu daha önce ismini verdiğim isimlerdir. Devlet beni koruyamıyorsa benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sinan Ateş'ten sonra bizler de katledilirsek mi bunlar ceza alacak? Bir Sinan Ateş daha vermek istemiyoruz" dedi.

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş, Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır ile parti genel merkezinde görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan anne Saniye Ateş, şunları söyledi:

"Adalet arıyorum. Bu yaşta kapı kapı dolaşıyorum. Oğlumun katillerini arıyorum. Belirli bir kesimden başka kimsem yok. Benim ne Ülkü Ocakları ile ne de MHP'yle işim yok. İçindeki zalimlerle işim. Oğlumu nasıl katlettiklerini bana açıklayacaklar. Ben bunu arıyorum. Benim oğlum hain değil. Bizden FETÖ'cü olmaz. Bizden bölücü olmaz. Hala oğluma dil uzatabiliyorlar. Bu kadar zalimler. Benim torunlarımı yetim bıraktılar. Beni evlatsız, gelinimi eşsiz bıraktılar. Konuşacak çok şey var ama yüreğim dayanmıyor. Benim torunum hala babasının geleceğine inanıyor. O mahkemede bizimle dalga geçtiler."

Çayır: Ailenin yanındayız

Mahkeme heyetine seslenen MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, "Mahkeme ne karar verirse versin, Sinan Ateş cinayetinin millet vicdanındaki yeri ve kararı açık ve nettir. Herkes bilmektedir ki öne sürülenler sadece tetikçi ve çapulcular. Onlara emir veren, onları yönlendirenleri ne yazık ki mahkeme korudu. Biz bütün mahkeme safahatında bulunduk. Yıllardır olağanüstü mahkemeleri gördük, her türlü zorluğu gördük böyle bir tiyatro görmedik. Mahkeme hakimine buradan seslenmek istiyorum; önünüze bir fırsat var. ya geçmişi tekrar edip güçlünün söylediği gibi hareket edeceksiniz ya da adaletin emrettiği gibi hareket edip Türkiye'de devir değiştireceksiniz. Biz ailenin yanındayız, Türk milleti ailenin yanındadır" dedi.

Selma Ateş: "Kardeşim talep ettiğinde verilemeyen korumayı bizler de talep etmiyoruz"

Kendilerine yönelik hakaret ve tehditlerin sürdüğünü ifade eden abla Selma Ateş ise şöyle konuştu:

"Biz polis koruması talep etmedik. Kardeşim talep ettiğinde verilemeyen korumayı bizler de talep etmiyoruz. Tehditler devam ediyor. Çocuklarımla araçta giderken bizi tehdit ettiler. Mahkeme önünde araçlarımız çizildi. İstedikleri kadar tehdit edebilirler. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Hepimiz bu mücadeleye devam edeceğiz. Sosyal medya üzerinden hakaretleri, tehditleri var. Anneme kadar dil uzatıldı. Hepsine dava açacağım. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise bu hukuku görmek istiyoruz. Benim de başıma bir şey gelirse, bunların sorumlusu daha önce ismini verdiğim isimlerdir. Devlet beni koruyamıyorsa benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sinan Ateş'ten sonra bizler de katledilirsek mi bunlar ceza alacak? Bir Sinan Ateş daha vermek istemiyoruz"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş'in Ailesi Tehditlere Karşı Adalet İstiyor - Son Dakika

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