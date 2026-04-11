Sinanpaşa\'da NİYEP Protokolü İmzalandı

Sinanpaşa ilçesinde Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında protokol imzalandı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesiste düzenlenen iş birliği protokol töreninde 93 kişi istihdama kazandırılacak.
İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, törende, teorik ve uygulamalı eğitimlerle nitelikli iş gücü olacağını ifade etti.
İmza törenine, Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Belediye Başkanı Tolga Yıldırım, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ömer Demiralay ve firma yetkilileri katıldı.
