Sincabı kendi elleriyle böyle besledi - Son Dakika
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Sincabı kendi elleriyle böyle besledi

Tunceli'de gezen bir vatandaş, Munzur Vadisinde karşılaştığı sincabı elleriyle besleyerek o anları kayıt altına aldı. Ferhat Güven isimli vatandaş, sincabın ürküp kaçmadığını görünce onunla ekmeğini paylaştı. Güven, doğanın zenginliğine dikkat çekerek, doğayı koruma ve saygı duyma bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

22.04.2024 20:25
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Sincabı kendi elleriyle böyle besledi

TUNCELİ - Tunceli'de Munzur Vadisinde gezen bir vatandaş, karşılaştığı sincabı elleri ile besleyip o anları kayıt altına aldı.

Tunceli'de yaşayan Ferhat Güven isimli bir vatandaş, Munzur Vadisinde gezerken Halbori Gözelerinde sincap ile karşılaştı. Sincabın ürküp kaçmadığını gören Güven, yanında bulunan ekmeği hayvanla paylaştı. Güven, ekmeğini sincap ile paylaştığı o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Güven, "Kadim kentimiz Anadolu'nun Horasanı Tunceli'mizde piknik yaptığımız Halbori Gözlerinde soframızdan sincapta nasiplendi. Munzur Vadisinde gezerken boz ayı, dağ keçisi, yabani domuzlar, kurtlar, tilkiler, keklikler, su samurları, kırmızı benekli alabalıklar, sincaplar ile selamlaşıyoruz. Kentimizin her tarafında bir hikaye saklı bu hikayelere kulak veriyoruz. Bu hikayelerin ortak özelliği de cümle canlının ikrarlığı bu bilinçle doğamızı koruyoruz, doğamıza saygı duyuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Ferhat Güven, Tunceli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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