Sincan Belediyesi 69 Yeni Hizmet Aracı Satın Aldı

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SİNCAN Belediye Başkanı Murat Ercan, kiralık araç bedellerinden tasarruf edilmesi amacıyla belediye bünyesine 69 yeni hizmet aracı satın aldığını açıkladı.

Sincan Belediyesi araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Belediye, 69 yeni hizmet aracını daha filosuna katarak etkin, hızlı ve verimli hizmeti ilçenin her yerine ulaştırmayı amaçlıyor. Yeni araçlar, kamyon, iş makinesi, cenaze aracı, otobüs, kamyonet ve süpürge araçlarından oluşuyor. Araçlar, 420 metrekarelik hizmet alanında sosyal hizmetlerden altyapıya, çevre temizliğinden ulaşım ve diğer temel ihtiyaçlara kadar aktif yol alacak. Sincan Belediyesi'nin yeni araçlar için düzenlediği tanıtım törenine, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Özcan, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ertan Yıldırım ve ilçe başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'DAHA FAZLA ÇALIŞARAK VATANDAŞIMIZIN DERDİNE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, törende yaptığı açıklamada, "Bugün belediye olarak gurur duyduğumuz bir gün. 69 adet aracı envanterimize katıyoruz. Bir süredir bunun çalışmasını yapıyorduk. Göreve geldiğim zamanlarda bir süre sonra işte bazı hizmetler şirketler üzerinden yapılıyordu. Şirketlerin araçları üzerinden yapılıyordu. İlk işimiz o iş makineleri asli işleri kendi araçlarımızı alarak şirketlerden artık arındırarak tamamen kendi bünyemize katmıştık. Bugün itibariyle bu kiralama işini de tamamen bitirmiş oluyoruz. Bütün araçlar belediyemizin kendi araçlarıdır. Bir tane kiralık aracımız yok. Bu ilçenin ihtiyaçlarına yetişmek, bu coğrafyanın her bir metre karesine hizmet götürmek bizim de temel şiarımız. Daha fazla araçla, daha fazla çalışarak, daha fazla enerjiyle bu her bir metre karede ihtiyacı olan vatandaşımızın derdine, ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da Allah'ın izniyle gücümüzü, kuvvetimiz nispetinde buna devam edeceğiz. Tabii bu araçların alımında ve kredi noktasında da tabii belediye meclisimizin de emeği çok büyük. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Ercan, yeni araçları inceleyerek, bilgi aldı.