Sincan\'da Aile İçi Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

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ANKARA'nın Sincan ilçesinde dünürünün evini basıp, 4 kişiyi yaraladıktan sonra bıçaklanarak öldürülen Çetin Alıcı'nın (48) cenazesi, memleketi Yozgat 'a gönderildi.

Çetin Alıcı, yanında kalan ve eşinden boşanma aşamasındaki kızı ile damadını barıştırmak isteyen dünürü İsmail Karayoluk (53) ile dün telefonda tartıştı. Bunun üzerine Alıcı, akşam saatlerinde dünürünün Andiçen Mahallesi'ndeki evine gitti. Alıcı, damadı Hasan Basri (27), onun annesi Döndü (47) ve kardeşi Sadık Karayoluk'u (23) tabanca ile ateş ederek, dünürü İsmail Karayoluk'u ise darbederek yaraladı. Hasan Basri ile Sadık Karayoluk, evdeki bıçakla Çetin Alıcı'ya karşılık verdi. Alıcı yerde hareketsiz kalırken, komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bıçaklanan Çetin Alıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alıcı'nın yaraladığı 4 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Döndü Karayoluk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çetin Alıcı'nın cenazesi, bugün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a götürüldü.

'SİLAH SESİ DUYDUM'

Bina sakinlerinden Ahmet Soyluoğlu, yemek yerken gelen sesleri duyduğunu belirterek, "Komşular, 'Aşağıda kavga var, polisi arayın' dedi. Ben de polis aradım. Sonra silah sesi duydum, tekrardan polisi aradım. Çocuk sonra dışarı çıktı, 'Kayınpederimi bıçakladım. Annemi vurdu, ben de onu bıçakladım' dedi. Çocuğu sakinleştirdim, o sırada polis ekipleri geldi. Boşanma aşamasındalarmış, kayınpeder silahla buraya gelmiş" dedi.