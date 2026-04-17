Sincan'da Ambulansla Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Sincan'da Ambulansla Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Sincan\'da Ambulansla Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
17.04.2026 23:19
Sincan ilçesinde ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, ambulans ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi'nde, Polatlı Caddesi ile Nergis Sokak kesişiminde meydana geldi. Hasta taşıyan G.A. yönetimindeki 06 BBZ 108 plakalı ambulans ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FVD 481 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araç da metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ticari araçta yolcu olan G.A., ambulans şoförü M.Y. ve görevli sağlık personeli ile hastanın yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
