Sincan\'da Çiftin Katliamı: Koca Eşini Vurdu, Sonra İntihar Etti

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikimşit Mahallesi Kümeevleri'nde kan donduran bir olay meydana geldi. A.M. ile karısı Z.M. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE KARISINI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., evde bulunan tüfekle önce eşi Z.M.'ye ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.M. ve Z.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.