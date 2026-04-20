Sincan'da Fabrika Yangını: 2 Yaralı, 1 Kayıp
Sincan'da Fabrika Yangını: 2 Yaralı, 1 Kayıp

20.04.2026 12:24
Sincan'daki boya fabrikasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı, 1 teknisyen kayboldu. Arama devam ediyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan'daki boya fabrikasında çıkan yangında yaralanan 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, fabrikada teknisyen olarak çalışan 1 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

Alcı Organize Sanayi Bölgesi 2036. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın üretim kısmında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine ulaşan 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

"Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor"

Olay yerine gelen ve yetkililerden bilgi alan Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şu anda soğutma aşamasına geçildi. Arkadaşların verdiği bilgiye göre, bölgedeki maddelerin korunması noktasında gerekli tedbirler alındı. Yangının tiner gibi ürünlerin depolandığı alana sirayet etmeden önlendiğini arkadaşlarımız bildirdiler. Arkadaşlarımız soğutmanın yanında içerideki arama ve diğer çalışmaları yapıyorlar.

Fabrikada yaralanan 2 kişi hastaneye intikal ettirildi, teknisyen olarak çalışan 1 kardeşimiz için de itfaiye ekiplerimizle arama çalışmaları yürütülüyor. İnşallah onu da sağ salim bulacağız. Yaralılar şu anda hastaneye gitti ama zannediyorum bir tanesi dumandan etkilenmiş, diğerinde hafif yanıklar var. Çıkış sebebini de arkadaşlarımız soğutmadan sonra tespit edeceklerdir."

Kaynak: AA

