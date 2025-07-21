Sincan'da Haciz İşlemi Sırasında Silahlı Saldırı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'nın Sincan ilçesinde iş yerinde haciz işlemi sırasında icra memuru, avukat ve bir vatandaşın silahla yaralanmasına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir iş yerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğünde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."