Sincan\'da Kaza: Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken minibüste ve otomobildeki çok sayıda kişi yaralandı

Ankara'da Sincan Temelli OSB yolu üzerinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde siyer halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlerken, minibüste ve otomobilde yaralananlar oldu.

Ölen sürücünün cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.