Sincik’te Deprem Konutları Tamamlanıyor

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Sincik'te kalıcı konutlarda sona gelindi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bitme aşamasındaki kalıcı deprem konutları ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Sincik'in Karaman Mahalle'sinde yapımına başlanan deprem konutların teslim edilmesine az bir süre kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından yapımı süren konutlarda çevre düzenlemesi yapılıyor. Oyun grupları kurulan konut alanında ağaçlandırma çalışmaları da yapıldı.

Yapımında sona gelinen 17 bloktan oluşan 322 adet konuttan 91'inin kurası çekilmişti. Konutların tamamının kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerinin yerleşmesi için AFAD'a teslim edileceği öğrenildi.

Yakın bir zamanda evlerine geçeceklerini belirten hak sahipleri ise, "6 Şubat depreminde Sincik ilçemizde de yıkılan binalar, ağır hasarlı binalar vardı. Devletimiz kısa bir süre içerisinde konut yapımına başlandı. Gördüğünüz gibi konutlar tamamlanmış, önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek. Allah devletimizden razı olsun, Allah devlete zeval vermesin" diye konuştu.