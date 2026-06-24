Sincil'de Filistinli Çiftçiler Tehdit Altında - Son Dakika
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Sincil'de Filistinli Çiftçiler Tehdit Altında

Sincil\'de Filistinli Çiftçiler Tehdit Altında
24.06.2026 13:07
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Batı Şeria'nın Sincil beldesindeki çiftçiler, İsrail saldırıları nedeniyle buğday hasadını endişeyle yapıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Sincil beldesindeki Filistinli çiftçiler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı, yağma ve kundaklama tehditleri nedeniyle buğday hasadını büyük bir endişeyle yapmaya çalışıyor.

Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesinin doğusunda yaşayan Filistinli çiftçiler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri saldırıları nedeniyle zamanla yarıştıklarını belirtiyor.

Sincil sakinleri, mahsulleri yakmaya çalışan ve toprak sahiplerinin arazilere erişmesini engelleyen İsraillilerin tekrarlanan saldırılarının ardından bu yıl buğdayı erkenden hasat ederek tarlalardan belde merkezine taşımak zorunda kaldıklarını anlattı.

Aktivistler, Filistinli çiftçilerle dayanışma gösteriyor

Yasa dışı Yahudi yerleşim karşıtı aktivist Ayid Gafari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli çiftçilerin Sincil beldesinin doğusundaki ovada olağanüstü koşullarda çalıştığını söyledi.

Gafari, "Biz bugün Sincil beldesinin doğu ovasındayız, burası çiftçiler için hayati ve stratejik bir bölge, bu arazilere buğday ve mevsimlik mahsuller ekmek için bağımlıyız." dedi.

Filistinli çiftçilerin sürekli tehdit altında olduğunu vurgulayan Gafari, "Ancak Filistinli çiftçi her zaman tehdit altında. Zarar gören ve tahrip edilen mahsuller var, buğday hasadını birden fazla kez yakma girişimi oldu." ifadelerini kullandı.

Gafari, yakın zamanda çiftçilerin arazilerinde zor koşullarda çalıştığını ancak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayarak engellendiğini aktardı.

Çiftçilere destek olmak ve buğday mahsulünü kurtarmak için bölgede bulunduklarını söyleyen Gafari, şunları kaydetti:

"Bu yüzden çiftçilere destek olmak ve buğday mahsulünü kurtarmak için buradayız, çünkü onun toprakta kalmasının, yeni saldırılara maruz kalması ve büyük bir kısmının yok edilmesi anlamına geleceğine inanıyoruz."

Çiftçiler, saldırı endişesiyle hasadı naklediyor

Bölgedeki çiftçilerden Eşref Elvan, yaklaşık 300 dönümlük bir alanda buğday ekili olduğunu ve hasat sürecinin büyük endişeler altında sürdüğünü dile getirdi.

Elvan, "Geçen hafta buğdayı hasat etmek için geldik, ancak yerleşimciler işgal güçlerinin koruması altında bize saldırdı ve bizi burayı terk etmeye zorladı. Belde halkının duruşu ve desteği olmasaydı işimizi tamamlayamazdık." dedi.

Bu yıl güvenlik gerekçesiyle çalışma yöntemlerini tamamen değiştirmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Elvan, normal şartlarda buğdayı arazide harmanladıklarını fakat bu yıl başka bir yere nakletmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Elvan, şöyle devam etti:

"Çalışma yöntemimizi tamamen değiştirmek zorunda kaldık, normal şartlarda buğdayı toplayıp arazinin içinde harmanlıyorduk. Şimdi ise yerleşimcilerin yakması veya çalması korkusuyla belde merkezine taşımak için traktörler ve kamyonlar getirmek zorundayız."

Belde gençleri saldırıya karşı dayanışma halinde

Çiftçi Mustafa Şaban ise ürünlerin çalınması ya da yakılması endişesiyle buğdayı tarlalardan taşımak üzere belde sakinleriyle birlikte geldiklerini belirtti.

Şaban, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin mahsulü yakmak için defalarca girişimde bulunduğunu dile getirerek, "Buğday ekili 7 dönüm arazim var ve yerleşimciler mahsulü yakmak için defalarca girişimde bulundu. Bir defa (hasada zarar vermek için) bölgede ateş yaktılar, ancak beldenin gençleri müdahale ederek onları uzaklaştırmayı başardı." dedi.

Bölgeyi sürekli gözetlemek zorunda kaldıklarını anlatan Şaban, şunları aktardı:

"Yerleşimcilerin mahsule ulaşması korkusuyla bölgeyi izlemeye devam ettik. Ancak gece yarısı geri geldiler ve bir buldozerle tarım arazilerine ulaşmak için yol açtılar, bu yüzden buğdayın çalınmaması veya tahrip edilmemesi için en kısa sürede buradan taşınmasına karar verdik."

Filistinli çiftçi Ali Beşir ise "Yaşananlar sadece buğday mahsulünün hedef alınması değil, Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlama ve buralara el koyma girişimidir, bu yüzden çiftçiler tüm zorluklara rağmen burada kalmaya ve çalışmaya kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, Güncel, İsrail, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sincil'de Filistinli Çiftçiler Tehdit Altında - Son Dakika

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