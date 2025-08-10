Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremde kırsal Kızılgür Mahallesi'ndeki bir caminin minaresi yıkıldı.

Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan, AA muhabirine, depremde mahalle camisinin minaresinin yıkıldığını söyledi.

Kırsal Gölcük Mahallesi'nin muhtarı Emin Bardak da birkaç kullanılmayan ev ve bazı binaların duvarları ile bir hayvan barınağının yıkıldığını belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok." dedi.