Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı

17.08.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı'daki 6,1 büyüklüğündeki depremin görüntüleri panik anlarını ortaya koydu. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sındırgı Belediye binasındaki güvenlik kameraları, 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, depremin başlamasıyla birlikte binadaki eşya ve belgelerin savrulduğu, vatandaşlar ile çalışanların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Depremde ilçede çok sayıda bina hasar görürken, vatandaşlar halen artçı sarsıntıların tedirginliğini yaşıyor.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşların tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, Sındırgı, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
AK Parti, Mücahit Birinci’yi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
AK Parti, Mücahit Birinci'yi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 17:00:28. #7.11#
SON DAKİKA: Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.