Sındırgı\'da 879 Deprem Kaydedildi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10-12 Ağustos tarihleri arasında 879 deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılara ilişkin hazırlanan grafikleri paylaştı. Buna göre, Sındırgı ilçesinde 10-12 Ağustos tarihleri arasında toplam 879 deprem oldu. Bunlardan 744'ünün 3.0, 120'sinin 3.9 küçük olarak kaydedildi. 17 deprem ise 4.0 ile 4.9 arasında büyüklüklerde gerçekleşti.