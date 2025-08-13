Sındırgı'da Deprem Hasarı: 615 Bağımsız Bölüm Tespit Edildi

ÇEVRE ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'da yapılan hasar tespit çalışmalarında, 426 binada 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar; 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik. 426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.