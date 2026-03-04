Sındırgı'da Deprem Konutları Tartışması

AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Uluhan, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın deprem konutları için AFAD'a bedelsiz yer tahsis etmediğini öne sürdü.

Uluhan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 10 Ağustos'ta yaşanan depreminde hasar gören evlerin yerine 385'i köy evi, 135'i TOKİ konutu, 11'i iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölümün temelinin atıldığını hatırlattı.

AFAD'ın Kınık, Şahinkaya, Ormaniçi, Gözeren ve Kürendere mahallelerinde Sındırgı Belediyesinden yer talep ettiğini ancak Sındırgı Belediye Başkanı Sak'ın süreci geciktirdiğini öne süren Uluhan, şunları kaydetti:

"Depremin etkilediği kırsal mahallelerimizde deprem konutları inşa etmek için yer tespiti yapan AFAD orman, mera veya hazine arazisi olduğuna bakmaksızın yapılaşmaya uygun yerleri belirledi ve bu alanlarda TOKİ tarafından deprem konutlarının inşaatına başlandı ancak farklı branşlardaki mühendislerden oluşan AFAD'ın teknik ekibi Kınık, Şahinkaya, Ormaniçi, Gözeren ve Kürendere mahallelerimizde yapılaşmaya uygun olarak, mülkiyeti belediyede olan yerleri belirledi. Bu yerlerin meclis kararıyla AFAD'a bedelsiz şekilde verilmesini talep ettik. Konuyu Sındırgı Belediye Meclisi'nin şubat ve art ayı olağan toplantılarında gündeme getirdik fakat Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, deprem konutları yapılacak olan bu yerlerin AFAD'a bedelsiz verilmemesi için 2 aydır diretiyor. Serkan Sak'ın keyfi kararları, bu mahallelerimizdeki depremzede vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına geçişini daha da geciktiriyor ve mağduriyetlerini daha da artırıyor."