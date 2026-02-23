Sındırgı'da Depremzedelere Yeni Konutlar - Son Dakika
Sındırgı'da Depremzedelere Yeni Konutlar

23.02.2026 13:01
Bakan Kurum, Sındırgı'daki deprem sonrası konut inşaatlarını tamamladı, 1 yıl içinde teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından yapımına başlanan ve kaba inşaatları tamamlanan afet konutları ile hak sahibi vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerin ardından Bakan Kurum, Sındırgı'ya giderek depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum, afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edileceği sözünü verdi.

Bakan Kurum'un talimatıyla depremde hasar gören evlerin yerine, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385'i köy evi, 135'i TOKİ konutu, 11'i iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölümün temeli atıldı.

Sındırgı'nın Çavdaroğlu Mahallesi'nde sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen 100 TOKİ konutunun da yine depremde evleri hasar gören hak sahiplerine verilmesi kararlaştırıldı. Geçen aralık ayında da yine Çavdaroğlu Mahallesi'nde 338 afet konutu ve 5 iş yerinin daha ihalesi yapıldı. Böylece Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385'i köy evi, 16'sı iş yeri olmak üzere toplam 974 bağımsız bölümün inşaatına başlandı.

"Bir söz verdik, sözümüzü tutacağız"

Bakan Kurum, NSosyal hesabından, Sındırgı'da kaba inşaatları biten yeni evlerin ve hak sahiplerinin görüntülerini paylaşarak, "'Yeni bir yuva, yeni bir hayat' diyen Leyla kardeşimizin heyecanı, 'Devlet bir baba' diyen Cemal abimizin güveni… Hepsi bizim yol haritamız. Bir söz verdik, sözümüzü tutacağız. Sındırgı'da ocaklar yeniden tütecek, her aile sıcak yuvasına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan hak sahiplerinden Fatma Kartal, yeni evlerinin inşaatlarını görünce çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Heyecanlandım, 'Ah benim de böyle güzel bir evim olsa.' dedim. Gece, gündüz Allah'ıma dua ediyorum, Rabb'im sıcacık yuvalarımıza geri döndürmek nasip et diye... Tez ele geçecekler (yapacaklar) bizi de yuvamıza çabuk gönderecekler." dedi.

Hak sahiplerinden Leyla Çelikten, "Yeni bir yuva, yeni bir ev, yeni bir hayat, yeni başlangıçlar." ifadesini kullandı.

Zor zamanlarda devletin desteğinin en büyük güç olduğunu vurgulayan Cemal Gündoğan da "İnsanlar zor zamanında yukarı bakar. Kimse aşağıya bakmaz. Kime bakacak, kime el uzatacak? Devlet bir baba… Kime güveneceğiz? Tabii devlete güveneceğim." açıklamasını yaptı.

Bir diğer hak sahibi Fadime Kaplan ise inşaatların çok hızlı ilerlediğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Murat Kurum, Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Deprem, Çevre, Son Dakika

