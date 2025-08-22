Sındırgı'da Esnafa Geçici Dükkan Desteği - Son Dakika
Sındırgı'da Esnafa Geçici Dükkan Desteği

Sındırgı\'da Esnafa Geçici Dükkan Desteği
22.08.2025 13:06
Balıkesir Sındırgı'da deprem sonrası esnafa geçici dükkan sağlanacak, konteynerler yerleştirilecek.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından iş yeri hasar gören esnafa, Sındırgı Belediyesi tarafından geçici dükkan desteği sağlanıyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Sındırgı Belediyesi öncülüğünde İlçe Kaymakamlığı ve Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle esnafa geçici süreli iş yeri temini yapılacak.

Bu kapsamda, Otogar Alanı'nda bulunan Akpınar Yaşam Merkezi'ndeki kurs ve atölyeler Kocahan binasının üst katına taşınacak. Yapılacak tadilat çalışmalarıyla merkezde oluşturulacak iş yerler esnafın faaliyet alanına göre yeterli metrekareye sahip olacağı bildirildi.

Öncelikli olarak Balıkesir Caddesi ve Akhisar Caddesi'nde ağır hasar gören ve yıkılan binalarda faaliyet gösteren esnafa geçici yer temin edilecek.

Ayrıca, konteyner dükkan talebinde bulunan esnafın konteynerleri de bulundukları alanlara yerleştirilecek. Konteynerlerin altyapı hazırlık çalışmalarının ise Sındırgı Belediyesi tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Esnaflarla düzenlenen toplantıya Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner ve depremden etkilenen esnaf katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sındırgı'da Esnafa Geçici Dükkan Desteği - Son Dakika

