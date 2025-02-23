Sındırgı'da Kar Manzarası Kartpostalları Aratmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sındırgı'da Kar Manzarası Kartpostalları Aratmıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü ve muhteşem görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi aştı. Ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı, çocuklar ve fotoğraf tutkunları ise kar keyfinin tadını çıkarıyor.

23.02.2025 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı'da beyaz örtü böyle görüntülendi

BALIKESİR - Türkiye'yi etkisi altına alan beyaz örtü Sındırgı'da görsel şölene dönüştü. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini de beyaza bürüdü. Gökyüzünden görüntülenen beyaz örtü şehrin üstünde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Merkezde 5 santimetre olan kar kalınlığı Ulus Dağı'nda 1 metreyi aştı. Kimileri kar keyfini çıkarırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması adına karla mücadele çalışmalarını başlattı. Çocuklar kartopu oynarken, fotoğraf tutkunları ise bu anı ölümsüzleştirmek için kendilerini doğaya bıraktı.

Özellikle yüksek rakımlı mahalleler ile Sındırgı - Akhisar, Simav ve Balıkesir istikametine seyredecek sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Etkinlikler, Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da Kar Manzarası Kartpostalları Aratmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 AK Parti’den Osman Gökçek’e kritik görev AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
14:08 Erdoğan’ın masasındaki son anket Erdoğan'ın masasındaki son anket
13:37 Kürşad Zorlu, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer aldı Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 15:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Kar Manzarası Kartpostalları Aratmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.