Sındırgı'da Kar Manzarası Kartpostalları Aratmıyor

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Sındırgı'da beyaz örtü böyle görüntülendi

BALIKESİR - Türkiye'yi etkisi altına alan beyaz örtü Sındırgı'da görsel şölene dönüştü. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini de beyaza bürüdü. Gökyüzünden görüntülenen beyaz örtü şehrin üstünde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Merkezde 5 santimetre olan kar kalınlığı Ulus Dağı'nda 1 metreyi aştı. Kimileri kar keyfini çıkarırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması adına karla mücadele çalışmalarını başlattı. Çocuklar kartopu oynarken, fotoğraf tutkunları ise bu anı ölümsüzleştirmek için kendilerini doğaya bıraktı.

Özellikle yüksek rakımlı mahalleler ile Sındırgı - Akhisar, Simav ve Balıkesir istikametine seyredecek sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.