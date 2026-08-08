Sındırgı\'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 35 SEU 94 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sındırgı İtfaiye Amirliği ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü A.Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Sındırgı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralı 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.