Sındırgı'daki Deprem Sonrası Açıklama

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların 5,1-5,2 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğini, söz konusu depremin Marmara Denizi'ndeki fay hatlarını etkilemesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Simav Fay Zonu'nun Sındırgı segmentinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk saatlerde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldiğini anımsattı.

"Bu depremin artçıları 5,1-5,2 büyüklüğüne kadar çıkabilir." diyen Özmen, yoğun artçıların ilerleyen günlerde azalacağını söyledi.

Depremin Marmara'daki faylarla doğrudan ilişkili olmadığının altını çizen Özmen, "Sındırgı'da meydana gelen deprem, Marmara Denizi'ndeki fayları tetiklemez. İstanbul'un deprem tehlikesi, bu depremden önce ne kadar yüksek ise yine aynı şekilde o derece yüksektir." diye konuştu.

Yaklaşık 205 kilometre uzunluğa sahip Simav Fay Zonu'nun aktif ve yüksek deprem potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Özmen, Sındırgı segmentinde daha büyük bir deprem olasılığının ise yok denecek kadar az olduğunu kaydetti.