Sineklerle Mücadelede Yeni Yöntemler Önerildi

Sineklerle mücadele yönteminizi değiştirin

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül:

"Vatandaşlarımızın halk sağlığında kullanılan sulandırıp sıkabilecekleri bir takım ilaçlar mevcut"

"Sinekler kullanılan ilaçlara dirençli canlılar"

KAYSERİ - Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, havaların ısınması ile popülasyonu çoğalan sineklere karşı artık geleneksel olan sprey ilaçlar yerine halk sağlığında kullanılan ilaçların daha etkili olacağını söyledi.

Normal kullanılan ilaçlara karşı sineklerin de dirençleri olduğunu söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Yaz ayları geldi artık. Tabiatın da canlanmasıyla birlikte bir takım haşereler de aktif hale geldiler. Özellikle de sinekler. Kara sinekler olsun, sivrisinekler ve küçük sinekler gibi değişik türevleri olsun. Normalde biz ilkbaharı iklimin de değişmesi ile birlikte biraz daha yağışlı bir şekilde geçirmiş olduk. Bununla ilgili de mevsimlerde bir değişme söz konusu. Haşere olarak sineklerin de en sevdiği ortamlar bunlar. Nemli, sulak bölgeler bu canlıların üremesi ve çoğalmasıyla ilgili olumlu bir ortam oluşturmuş oluyor. Bu sinekler de aslında birçok hastalığın nakledicileridir. Özellikle sıtma olsun veya birçok kan parazitlerinin de nakledicileri durumundalar. Bunlardan korunma yollarında da vatandaşlarımız evlerinde bir takım spreyler veya gazlı ilaçlarla birlikte korunma yollarına gitmektedirler. Tabi burada bu canlıların da bir dirençleri söz konusu yıllardır korunduğu için. Fakat bundan en doğal korunma yollarından biri halk sağlığında kullanılan sulandırıp sıkabilecekleri bir takım ilaçlar vardır. Bu ilaçları da veteriner kliniklerinden temin edebilirler ya da bununla ilgili ilaçlama firmaları da bulunmakta, onlardan da yardım alabilirler. Bu ilaçlar haşerelerde daha etkilidir" dedi.

"Sokağa atılan pet şişede bile üreyebilirler"

Ergül, sokağa atılan pet şişenin içindeki suda bile haşerelerin üreyebileceğini belirterek, "Bunlar biyolojik olarak yapabileceğimiz korunma yollarından birisi. Onun haricinde de bu dönemlerde özellikle sineklik gibi pencerelere, kapılara aparatların takılmış olması yani dış ortamdan iç ortama bu canlıların gelişinin engellenmesi de bir korunma yoludur. Aynı zamanda özellikle sulak alanların ilaçlanması ki bunu tabi ki belediyelerimiz zaten normalde yapıyor. Çevre ilaçlaması ile ilgili bu dediğimiz ilaçları burada kullanmak suretiyle tabi. Fakat vatandaşlarımız özellikle evlerinde veya apartmanlarında bodrum katlarındaki bu nemli veya su birikintili olan kısımları kurutmak ve bunları yok etmek sureti ile buradaki üreme alanlarını engellemiş olmaları bu canlıların da üremesini azaltmış olacaktır. Her gün içtiğimiz küçük bir pet şişeyi bilinçsiz bir şekilde sokağa attığımızda hem plastiğin erimesini sağlıyoruz hem de bu plastiğin içerisinde biriken suda üreme ortamının oluşması da çok önemli bir durum. Tekrardan milyonlarca haşerenin orada üremesi ile ilgili bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da bilinçli olması gerekmektedir. Fakat en önemli korunma yollarından birisi yine kliniklerimizde bulunan ve halk sağlığı, çevre sağlığı ile ilgili ilaçlardır. Çünkü bunların lekesi de kokusu da yoktur. Evlerde güvenli bir şekilde de kullanabilir vatandaşlarımız. Bunlar hem haşerelere hem de diğer zararlı canlılara etkilidir. Bilgileri yetkili yerlerden alarak sağlıklı bir ilaçlama yapabilir vatandaşlarımız" ifadelerini kullandı.