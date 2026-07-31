Sinem Dedetaş ile birlikte 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/ Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Önceki sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve bu sabah İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki sabah gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 kişinin savcılık işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı.

DEDETAŞ'A TUTUKLAMA

Savcılık; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklama talep etti.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve Adem Altuntaş için ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, talep doğrultusunda Dedetaş dahil 4 kişi hakkında tutuklama, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.