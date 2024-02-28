Sinem Özkan, Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Karate Şampiyonası'nda birincilik ve ikincilik kazandı - Son Dakika
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Sinem Özkan, Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Karate Şampiyonası'nda birincilik ve ikincilik kazandı

Sinem Özkan, Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Karate Şampiyonası\'nda birincilik ve ikincilik kazandı

19 Mayıs Belediyespor Kulübü sporcusu Sinem Özkan, Ankara'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Karate Şampiyonası'nda 61 kilogramda kumitede birinci, kata dalında ise ikinci olarak başarılı bir performans sergiledi. Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Özkan'ı tebrik ederek, Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığını belirtti.

28.02.2024 10:13  Güncelleme: 10:14
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19 Mayıs Belediyespor Kulübü sporcusu Sinem Özkan, Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Karate Şampiyonası'nda birincilik ve ikincilik kazandı.

Belediye Başkanı ve 19 Mayıs Belediyespor Kulübü Başkanı Osman Topaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Özkan'ın, Ankara'da düzenlenen şampiyonada 61 kilogramda kumitede şampiyon, kata dalında ise ikincilik kazandığını belirtti.

Topaloğlu, Özkan'ı tebrik ederek, Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan genç sporcuya başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinem Özkan, Türkiye İşitme Engelliler Büyükler Karate Şampiyonası'nda birincilik ve ikincilik kazandı - Son Dakika

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