Sinema Eseri Sahipleri Türkiye'de Telif Alma İmkanına Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinema Eseri Sahipleri Türkiye'de Telif Alma İmkanına Kavuştu

SEF ve Antalya Büyükşehir Belediyesi anlaşmasıyla sinema eser sahipleri telif bedeli alabilecek.

15.10.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEF (Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan lisans anlaşmasıyla ???????sinema eseri sahipleri ilk kez Türkiye'de tahsil edilen telif bedellerine kavuşacak.

SEF'ten yapılan açıklamaya göre, bir süredir sinema meslek birlikleri aracılığıyla yalnızca yurt dışından telif hakkı tahsil edebilen yönetmen ve senaryo yazarları, yeni lisans sözleşmesiyle Türkiye'de ilk kez, Uluslararası Antalya 61. Altın Portakal Film Festivalinde gösterilen sinema eserlerinin telif bedellerini alabilecek.

Türkiye'deki senaryo yazarı ve yönetmenleri temsil eden Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) ve Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR) tarafından nisan ayında SEF hayata geçirildi.

Açıklamada, dünyada SEF ile eş değer meslek birlikleri ve federasyonların topladığı telif bedellerinin yıllık 650 milyon avroyu aştığı ve Türkiye'de telif hakları sisteminin işleyişinde yapısal sorunlar olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu olarak, bu çelişkinin giderilmesi ve ülkemizdeki yönetmen, senaryo yazarı ve diğer eser sahiplerinin hak ettikleri telif ödemelerine ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Zira Antalya Büyükşehir Belediyesi ve SEF arasında gerçekleşen bu tarihi iş birliği, sinema eserlerinin gösterimini sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşlara örnek teşkil edecektir. Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan haklarımızı savunmaya ve telif haklarını hiçe sayan tüm algı ve dirençlere karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Yönetmen, Türkiye, Antalya, Finans, Güncel, Sinema, Kültür, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinema Eseri Sahipleri Türkiye'de Telif Alma İmkanına Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: Sinema Eseri Sahipleri Türkiye'de Telif Alma İmkanına Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.